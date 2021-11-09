В мире появился новый вид промышленности

Как сообщают источники, в ближайшее время в разных индустриально развитых странах мира будут построены заводы по захвату углекислого газа из атмосферы.

Одно такое предприятие успешно работает в Исландии. Мощность завода позволяет ежегодно закачивать в подземные хранилища 4 тысячи тонн углекислого газа. Однако через несколько десятилетий понадобится изымать из воздуха не менее 10 млрд тонн каждые 12 месяцев. Таким образом, в ближайшие десятилетия в мире появится важная отрасль промышленного производства, объемы и обороты которой будут выше, чем у современного нефтегазового сектора.

Главная цель – очистить воздух от парникового газа. Однако уже существует технология превращения СО2 обратно в углеводородное топливо, отмечают ученые.