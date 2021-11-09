 

На границе Белоруссии и Польши слышны выстрелы с польской стороны

09.11.2021, 6:06, Новости дня
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В госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что на границе с Польшей слышна стрельба, она раздается с польской стороны.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, сегодня ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши накалилась. Многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.

В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.

Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.

Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.

Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией, до этого она появилась на границе Польши и Белоруссии. Некоторые мигранты получали травмы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.



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