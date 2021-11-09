 

Путин утвердил Основы госполитики в сфере стратегического планирования в России

09.11.2021, 6:06, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в стране, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 года №390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации" постановляю: утвердить прилагаемые основы государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации», – говорится в документе, информирует РИА «Новости».

Добавляется, что указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего совета Союзного государства утвердили Военную доктрину Союзного государства.



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