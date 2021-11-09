 

Пентагон призвал сделать перемещения российских войск у границ Украины понятнее

09.11.2021, 6:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби утверждает, что США «видят вызывающие обеспокоенность перемещения» российских войск у границ Украины.

По словам Кирби, такие перемещения фиксируются «в западных районах» РФ и «около Украины». США призвали Москву «сделать намерения более понятными». Вашингтон сообщил, что продолжает следить за ситуацией, передает РИА «Новости».

Кирби не стал комментировать возможные планы Москвы в свете данных США о перемещении российских войск и раскрывать информацию разведывательных служб США на этот счет. США заявили, что Росия должна «соблюдать Минские соглашения и уважать территориальную целостность и суверенитет Украины», а также «быть более прозрачной в своих намерениях».

Напомним, Соединенные Штаты по дипломатическим каналам предупредили Евросоюз, а также Германию, Францию и не входящую в ЕС Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе. Вашингтон утверждает, что Россия якобы стягивает войска к границе Украины. При этом в Киеве в очередной раз опровергли информацию о сосредоточении российских военных у границ Украины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Российский рынок акций открылся ростом

13.06 / Кейт Миддлтон пришла на саммит G7 в браслете принцессы Дианы

07.12 / В ТЦ на севере Москвы оштрафовали около 60 посетителей без масок и перчаток

03.11 / Минобороны предупредило о подготовке провокации «Белых касок» в Идлибе

27.09 / Правительство Армении объявило военное положение и мобилизацию из-за обострения на границе с Азербайджаном

06.07 / Платить выкуп не придется. В здании Киевского горсовета взрывчатку не обнаружили

08.03 / Москвичек поздравили с 8 Марта «Букетомешалкой»

01.10 / За сутки боевики на Донбассе 13 раз нарушили перемирие, есть потери среди украинских военнослужащих – штаб ООС

11.10 / Привлекли к ответственности около 3 тыс. человек из-за протестов в Минске

17.07 / В Беларуси Telegram-канал Тихановского “Страна для жизни” внесли в список экстремистских

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика