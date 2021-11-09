 

Сенатор Цеков жестко раскритиковал Зеленского: Пособник нацистов

09.11.2021, 5:34, Разное
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Ранее Владимир Зеленский перед освобождением украинской
столицы от гитлеровских оккупантов написал в своем телеграм-канале,
что те давние события демонстрируют жестокость и равнодушие руководства Советского Союза.

По его мнению, власти СССР бросили умирать сотни тысяч местных
жителей. Сенатор Сергей Цеков возмутился подобным формулировкам относительно Советского Союза и “врезал” Владимиру Зеленскому. Он заявил, президент Незалежной ведет себя как “пособник нацистов”.

Сенатор подчеркнул, что в своем заявлении политик не обмолвился о зверствах Германии. Ранее историк Александр Сытин обвинил Владимира Зеленского в “бессмысленном пафосе” за
слова о провале СССР во время освобождения Киева.

Как писали “Дни.ру” рейтинг украинского президента стремительно снижается. Об этом рассказали в Украинском институте будущего. Согласно опросам, президента Незалежной поддерживают лишь 25% украинцев. Кроме того, Владимир Зеленский потерял лидерство почти во всех регионах. Только в центре страны многие симпатизируют президенту.

Ранее отмечалось, что причиной падения рейтинга украинского лидера является так называемое “Досье Пандоры”, в котором раскрывается связь президента Незалежной с оффшорами. Также украинцы перестали верить Владимиру Зеленскому, поскольку он не выполняет свои предвыборные обещания.



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