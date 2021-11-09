Мнение: На Варшаву!

Развивая наступление на Варшаву, 1-я иракская пехотная дивизия и 5-й Кандагарский полк развернули упорные позиционные бои на западном направлении.

Противник занял оборону пользуясь подготовленными инженерными сооружениями, стремясь не допустить прорывов к основной линии УРов на подступах к крупным городам и отбивая попытки арабских саперов проделать проходы в линии колючей проволоки для активных действий штурмовой пехоты вооруженной палками и лопатами. .

Для сдерживания наступления противник активно применяет газы, вертолеты и самолеты, подводя к границе резервы из глубины, стремясь сохранить целостность позиционного фронта.

К усилению натиска готовится отдельная сирийская добровольческая бригада и сводный ливанский отряд "Герои Бейрута", которые находятся в процессе активной переброски к месту основных боев. В случае успеха, в прорыв будут введены "Львы Панджшера" на велосипедах.

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