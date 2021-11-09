Датские ученые обеспокоены появлением загадочных кратеров на территории российского Севера

Российская тундра начала взрываться в буквальном смысле слова. Об этом сообщили датские ученые из орхусского университета. Происходят подземные взрывы, после которых остаются большие кратеры.

По одной из версий, военные здесь ни при чем, и никаких техногенных катастроф также не происходило. Виновным во всем этом может оказаться глобальное потепление.

Вечная мерзлота оттаивает, высвобождая из недр метан. А он, как известно, является весьма взрывоопасным газом. На сегодня известно уже об образовании двух десятков таких кратеров. Диаметр одного из них составляет 25 метров при глубине больше тридцати. Впрочем, версию о метане все-таки нужно еще проверить. Не исключено, что причина подземных взрывов в чем-то другом.