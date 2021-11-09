 

Трамп решил подождать с решением о выдвижении в президенты еще год

09.11.2021, 5:12, Новости дня
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что подождет с решением о новом выдвижении в главы государства не менее чем год, и может объявить о своем решении после промежуточных выборов.

«Я, конечно, думаю об этом, посмотрим. Думаю, что многие люди будут очень довольны решением. Я, наверное, объявлю об этом после промежуточных выборов», – сообщил Трамп в эфире Fox News, передает РИА «Новости».

«Это не означает, что я буду (баллотироваться)», – сказал экс-президент США.

Выборы состоятся в США 8 ноября 2022 года. Они называются промежуточными, поскольку на них избирается конгресс, но не президент.

Трамп считается фаворитом праймериз среди республиканцев в случае, если решит вновь выдвигаться в президенты в 2024 году.

Ранее рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Джо Байдена опустился до рекордно низкой отметки – 37,8%. При этом против участия в следующих выборах 45-го президента США республиканца Дональда Трампа высказались 58,4% опрошенных. О своей готовности проголосовать за Байдена, если бы президентские выборы проводились сейчас, заявили 40% респондентов, за Трампа – 44%, еще 11% предпочли бы отдать голос за другого кандидата.

В начале сентября 45-й президент США Дональд Трамп обошел Байдена по популярности среди американских избирателей.



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