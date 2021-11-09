 

Киев захотел судить за госизмену перешедшего в российский «Беркут» силовика

09.11.2021, 5:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывший замкомандира подразделения милиции особого назначения «Беркут», который после госпереворота на Украине принял присягу в российском «Беркуте» в Крыму, подозревается в госизмене, сообщила генпрокуратура Украины.

Указывается, что силовик «с 2016 года находится в розыске по подозрению в превышении власти и служебных полномочий, сопровождавшемся насилием». По версии Киева, он может быть причастен к «противодействию мирным акциям протеста в Киеве» в декабре 2013 года, передает РИА «Новости».

Как заявили в ГПУ, в 2014 году в Крыму он «решил оказать помощь стране-агрессору и ее представителям в проведении подрывной деятельности против Украины», для чего принял присягу. Силовику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Его имя не указывается.

Напомним, после евромайдана некоторые бывшие бойцы «Беркута» приняли присягу МВД России, другие перешли на сторону ополчения Донбасса. Бойцы подразделения «Беркут» оказывали основное сопротивление участникам евромайдана в Киеве. После того, как в 2014 году власть в украинской столице захватила оппозиция, новоназначенный и.о. главы МВД Украины Арсен Аваков подписал указ о ликвидации спецподразделения «Беркут». После этого в Крыму создали спецподразделение по охране общественного порядка «Беркут».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Американский ракетный эсминец зашел в Черное море для учений

25.04 / Обвиняемые в попытке госпереворота в Белоруссии признали вину

24.06 / Россиян предупредили о повышенном уровне солнечного излучения

03.01 / “Все по графику”. Офис президента Украины оценил вероятность отмены жесткого карантина в январе – СМИ

15.03 / В РФ исследуют состояние памятника архитектуры, построенного на вечной мерзлоте

03.06 / На Каспии обнаружен крупнейший оползень

16.05 / ГСЧС предупредила о граде в Украине 17 мая

16.07 / Банкир Юров: Кремль купил на Западе банки, юркомпании, инвестфонды, поэтому мир не может понять, где грязные российские триллионы

25.07 / Аэропорт в Хабаровске эвакуировали после сообщения о минировании

18.05 / Арахамия: До осени ротаций в украинских министерствах не будет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика