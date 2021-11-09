Киев захотел судить за госизмену перешедшего в российский «Беркут» силовика

Бывший замкомандира подразделения милиции особого назначения «Беркут», который после госпереворота на Украине принял присягу в российском «Беркуте» в Крыму, подозревается в госизмене, сообщила генпрокуратура Украины.

Указывается, что силовик «с 2016 года находится в розыске по подозрению в превышении власти и служебных полномочий, сопровождавшемся насилием». По версии Киева, он может быть причастен к «противодействию мирным акциям протеста в Киеве» в декабре 2013 года, передает РИА «Новости».

Как заявили в ГПУ, в 2014 году в Крыму он «решил оказать помощь стране-агрессору и ее представителям в проведении подрывной деятельности против Украины», для чего принял присягу. Силовику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Его имя не указывается.

Напомним, после евромайдана некоторые бывшие бойцы «Беркута» приняли присягу МВД России, другие перешли на сторону ополчения Донбасса. Бойцы подразделения «Беркут» оказывали основное сопротивление участникам евромайдана в Киеве. После того, как в 2014 году власть в украинской столице захватила оппозиция, новоназначенный и.о. главы МВД Украины Арсен Аваков подписал указ о ликвидации спецподразделения «Беркут». После этого в Крыму создали спецподразделение по охране общественного порядка «Беркут».