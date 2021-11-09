 

США и Румыния договорились сотрудничать против «российской агрессии»

09.11.2021, 5:12, Новости дня
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Госдеп сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен «похвалил Румынию». В Вашингтоне он провел переговоры с главой МИД Румынии Богданом Ауреску.

Блинкен «похвалил Румынию как твердого союзника по НАТО». Главы внешнеполитических ведомств США и Румынии «согласились сотрудничать по вопросам безопасности Черного моря». Кроме того, они договорились о своместной работе «по вопросу о российской агрессии против Украины и других на восточном фланге НАТО», передает РИА «Новости».

Стороны также обсудили стратегическое партнерство в «укреплении связей в сфере обороны и энергетики, противодействия общим угрозам и вызовам» и «подтвердили свое желание повышать энергетическую безопасность Европы», передает ТАСС.

Напомним, глава МИД Румынии Богдан Ауреску сообщил, что Бухарест и Вашингтон обсуждают увеличение американского присутствия в Румынии по линии НАТО. Они считают необходимым «консолидирование сдерживающих и оборонных позиций по всему восточному флангу, особенно в Черном море».



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