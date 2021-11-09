 

Newsweek – у Трампа неплохие шансы переизбраться в 2024 году

09.11.2021, 4:56, Новости дня
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У бывшего президента США Дональда Трампа есть неплохие шансы взять реванш в борьбе с Джо Байденом на выборах 2024 года, пишет Newsweek. Как показал опрос Колледжа Эмерсон, Трампа сейчас поддерживают 45% избирателей, тогда как нынешнего главу Белого дома — всего 43%.


Reuters

Хотя бывший президент Дональд Трамп официально не объявлял о планах поучаствовать в выборах 2024 года, однако последние опросы показывают, что у него есть хорошие шансы вновь встретиться с нынешним главой Белого дома Джо Байденом в борьбе за президентский пост и, возможно, даже выйти из этой борьбы победителем, пишет Newsweek.

Опрос, опубликованный в пятницу Колледжем Эмерсон, указывает на то, что в гипотетическом противостоянии Трамп пока с небольшим перевесом побеждает Байдена.

И хотя ни Трамп, ни Байден не получили поддержки большинства избирателей, бывший президент США в настоящий момент опережает действующего главу государства на 2 процентных пункта.

Так, Трампа поддерживают 45% зарегистрированных избирателей, а Байдена — всего 43%.

Между тем в ходе этого опроса 11% респондентов заявили, что хотят проголосовать «за кого-то другого», и лишь 1% опрошенных заявил, что «не определился».

Как отмечается в статье, новый опрос Колледжа Эмерсон проводился с 3 по 4 ноября, его статистическая погрешность составляет 3 процентных пункта.
 
Издание Newsweek также обращает внимание на примечательный факт: с начала сентября, когда Колледж Эмерсон проводил свой предыдущий опрос, разрыв между Трампом и Байденом немного увеличился. Тогда бывший президент США опережал нынешнего главу Белого дома всего на 1 процентный пункт.



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