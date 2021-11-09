Сотрудников РИА Новости и RT обязали…

…не упоминать, что «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация.

Руководство МИА «Россия сегодня» обязало сотрудников маркировать радикальное движение «Талибан»* как организацию, которая «находится под санкциями ООН за террористическую деятельность». На это обратил внимание проект «Осторожно, новости», в распоряжении которого имеется письмо руководства редакции.

Кроме того, один из сотрудников РИА Новости подтвердил телеграм-каналу «Можем объяснить» достоверность письма. В МИА «Россия сегодня» на запрос «Новой газеты» о достоверности этой информации не предоставили оперативный комментарий.

В государственный медиа-холдинг МИА «Россия сегодня» входят 14 проектов, среди них — РИА Новости, Sputnik и «ИноСМИ». Ее возглавляет журналист, ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы — глава Russia Today Маргарита Симоньян.

В материалах РИА Новости и Russia Today от 8 ноября встречается маркировка в таком виде.

На пленарном заседании клуба «Валдай» 21 октября Владимир Путин сообщил, что РФ рассматривает вариант исключения «Талибана» из списка террористических организаций. Тогда же президент поддержал решение Байдена вывести американские войска из Афганистана.

«Мы все ожидаем от [талибов] <…>, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе», — пояснил президент.

Закон, обязывающий СМИ указывать, что организация, которую они упоминают, террористическая и что она ликвидирована или запрещена, Владимир Путин подписал в июле. За невыполнение этих требований юридическим лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Соответствующий реестр организаций в РФ ведет ФСБ, движение «Талибан» в него включено с 2003 года.

Главный редактор Republic Дмитрий Колезев сообщил в своем телеграм-канале, что у издания скоро состоится суд по протоколу Роскомнадзора за то, что редакция не промаркировала «Талибан» как террористическую организацию. «Мы живем в стране с двумя параллельными юридическими реальностями», — написал он.

«Талибан» начал активный захват территорий Афганистана после того, как США объявила об окончании миссии НАТО в стране. 15 августа талибы объявили себя новой властью Афганистана и без боя вошли в Кабул.

Делегация талибов посещала Москву в октябре, июле и марте. Россию на переговорах с движением представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

* организация признана террористической на территории РФ и запрещена

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