 

Мнение: “Гарпун-3”

09.11.2021, 4:30, Разное
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Антидрон-ружье "Гарпун-3" на учениях "Нерушимое братство".

Источник: Colonel Cassad



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