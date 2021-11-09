В Грендандии найдены останки далекого предка диплодока

Останки доисторической рептилии, обнаруженные недавно на территории Гренландии, по словам ученых, принадлежат к тому виду динозавров, которые являются предками диплодока.

Исследования проводили палеонтологи из нескольких стран мира. Собственно говоря, в распоряжении ученых оказалось сразу два черепа, по которым удалось классифицировать древних существ.

Эксперты полагают, что длина тела рептилий составляла около четырех метров. При росте в 1,5 м вес тела должен был составлять не менее одной тонны, говорят специалисты. Динозавр обитал на нашей планете в Триасовом периоде, то есть примерно 214 миллионов лет назад. В то время Гренландия еще не была отделена от материковой части Европы.