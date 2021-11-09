Юрист назвал основания для переквалификации хулиганства в покушение на убийство

Если в ходе драки предпринимались попытки умышленно убить другого участника, то уголовное законодательство позволяет квалифицировать действия обвиняемых как покушение на убийство, сказал газете ВЗГЛЯД советник Федеральной палаты адвокатов РФ, адвокат Нвер Гаспарян, комментируя переквалификацию дела о драке в Ватутинках с хулиганства на покушение на убийство.

В Москве в Новых Ватутинках на отца с ребенком напали четверо незнакомцев и избили мужчину. Сотрудники магазина, возле которого произошел инцидент, рассказали, что у двоих нападавших были ножи, суд арестовал всех четверых. Изначально было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, однако по требованию главы СК Александра Бастрыкина оно переквалифицировано на дело о покушении на убийство. Отмечается, что все четверо обвиняемых признают свою вину в хулиганстве, но отрицают причастность к покушению на убийство.

«Уголовное законодательство позволяет квалифицировать действия обвиняемых как покушение на убийство по части 3 статьи 30, статьи 105 УК в том случае, если имеющиеся в уголовном деле доказательства позволяют сделать вывод о том, что предпринимались попытки совершенные именно с прямым умыслом, направленные на лишение жизни потерпевшего, но смерть не наступила по причинам, не зависящим от воли виновного (активная оборона, вмешательство третьих лиц и тд)», – говорит Гаспарян.

Однако, имеются ли в данном деле такие доказательства и достаточны ли они в конечном итоге, по словам адвоката, может сказать только суд.

Ранее специалист по самообороне, инструктор Максим Шрамков в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что в ситуации, когда на родителя с ребенком нападает группа хулиганов, в первую очередь нужно постараться уладить конфликт словесно, но если этого не получается сделать, то необходимо хватать несовершеннолетнего и бежать.