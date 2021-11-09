Сенаторы США выступили с инициативой о санкциях против «Северного потока – 2»

Американские сенаторы-республиканцы предложили поправку к оборонному бюджету США на 2022 финансовый год, касающуюся санкций против газопровода «Северный поток – 2», свидетельствует информация на сайте комитета Сената по иностранным делам.

Инициатива сенаторов предусматривает санкции против оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.

Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2», в рамках которой США обещали не накладывать санкции на немецкого оператора проекта. Газпром сообщил, что «Северный поток – 2» готов к запуску.