 

Сенаторы США выступили с инициативой о санкциях против «Северного потока – 2»

09.11.2021, 4:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские сенаторы-республиканцы предложили поправку к оборонному бюджету США на 2022 финансовый год, касающуюся санкций против газопровода «Северный поток – 2», свидетельствует информация на сайте комитета Сената по иностранным делам.

Инициатива сенаторов предусматривает санкции против оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.

Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2», в рамках которой США обещали не накладывать санкции на немецкого оператора проекта. Газпром сообщил, что «Северный поток – 2» готов к запуску.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Сейм Литвы предложил объявить нелегальную миграцию агрессией против государства

04.08 / СМИ: американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии

13.12 / Поисковая система Seznam из Чехии требует от Google 417 млн долларов

26.07 / Участники акций в Хабаровске защитили Дегтярева от провокатора

09.07 / NBC – «главнокомандующий, который не смог ничем командовать» — Байден припомнил Трампу и коронавирус, и Россию

19.01 / «Кровавая Джина» ушла в отставку в поста главы ЦРУ

25.07 / Трамп высмеял разное отношение семьи Байдена к РФ и Китаю

26.08 / Столтенберг заявил, что риск террористических атак в аэропорту Кабула возрастает

05.12 / США нарастили продажу вооружений

28.09 / Россия по поставкам СПГ Китаю обошла крупнейшего в мире производителя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика