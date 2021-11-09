 

Контейнеровоз сел на мель и переломился пополам в Приморском крае

09.11.2021, 4:18, Новости дня
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У берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine, судно переломилось пополам, сообщило аварийно-спасательное подразделение порта Находка.

В сообщении говорится, что «сейчас решается вопрос об эвакуации экипажа». Источник ТАСС в спасательных службах региона рассказал, что контейнеровоз отклонился от курса и сел на мель, «люди находятся в безопасности», «разлива нефтепродуктов нет».

В марте Суэцкий канал был заблокирован на пять дней контейнеровозом Ever Given, который сел на мель. В сентябре судоходство по Суэцкому каналу с севера на юг было приостановлено из-за севшего на мель танкера.



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