 

Мужчина случайно отсидел в тюрьме 20 лет, но вышел уже миллионером и на это есть причина

09.11.2021, 4:16, Разное
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Энди Болдену отсидел в тюрьме за преступление, которое не совершал практически 23 года.

Парня осудили за убийство двоих американских граждан. Преступление были совершенно в девяностых годах. Рон Саффери, который пытался оправдать парня, сообщил, что полиция не имела достаточного количества доказательств.

Энди говорил на суде о том, что не причастен к преступлению. Он подавал иски с целью изменить приговор. Но юристы заявляли, что судебный процесс был честным, прозрачным и справедливым.

Очередной иск в апелляционный суд наконец-то изменил ход событий. Было установлено, что действия прежнего адвоката были малоэффективными. Уже через два года мужчина было освобожден. Ему выплатили компенсацию в размере $750 000.



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