 

Times – мощный разведпотенциал — российский корабль-разведчик сопроводил новейший британский авианосец

09.11.2021, 4:02, Новости дня
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Российский разведывательный корабль «Кильдин» проследил за британским авианосцем HMS Queen Elizabeth во время первого плавания британской авианосной ударной группы, пишет The Times. По словам экспертов, этот российский корабль может обладать мощным разведывательным потенциалом, а также способен перехватывать сообщения с британского авианосца.


Reuters

Российский разведывательный корабль «Кильдин» следил за британским авианосцем, когда тот находился у берегов Омана, пишет The Times.

В определённый момент данное судно даже стояло на якоре рядом с голландским фрегатом, который сопровождал авианосец HMS Queen Elizabeth во время первого плавания британской авианосной ударной группы. При этом считается, что «Кильдин» оснащён приборами подслушивания и может перехватывать сообщения, идущие с британского авианосца.

Российский корабль заметили 8 октября, когда он проходил через Босфор, следуя в Персидский залив.

Между тем прошлой ночью в социальных сетях появились кадры прибытия голландского фрегата. При этом на одном из изображений, попавших в интернет, видно, что российское разведывательное судно пришвартовано прямо перед нидерландским боевым кораблём HNLMS Evertsen.

По словам специалиста по ВМС Эйч Ай Суттона, хотя «Кильдину» 50 лет, «подобные малые корабли таят в себе мощный разведывательный потенциал». «Хотя более 50 лет назад он первоначально проектировался как исследовательский корабль, «Кильдин» теперь используется для электронной разведки», — добавил он.

При этом Суттон отметил, что его не удивляет то, что российское разведывательное судно решило «сопроводить» авианосную ударную группу. По его словам, эта история необычна тем, что «свидетельства этого всплыли в социальных сетях».

Нидерландский военный корабль покинул столицу Омана Маскат 6 ноября, в то время как российское судно, судя по спутниковым снимках, отчалило в 10:52 по местному времени в тот же день.

Что же касается HMS Queen Elizabeth, то он прибыл в другой оманский город Дукм, где авианосец принял участие в наземных, морских и воздушных учениях с оманскими военными.

«HMS Queen Elizabeth демонстрирует здесь, что мы поддерживаем оманцев и считаем их бесценными партнёрами. Он также демонстрирует нашу поддержку всему региону Персидского залива», — отметил по этому поводу министр обороны Великобритании Бен Уоллес.



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