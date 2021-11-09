В Минобразования рассказали, сколько школ в Украине работают очно в “красной” зоне карантина

“Относительно количества школ, которые находятся на дистанционном обучении… На сегодняшний день школ на каникулах 966, это из 13 922 школы. Где-то 7 325 школ – это дистанционное обучение. И 5 631 школа работает очно… 2 700 школ, которые находятся в областях “красной” зоны, тоже работают очно”, – сказал Шкарлет.

4 ноября в Минздраве Украины раскритиковали дистанционное обучение в школах, которые отвечают требованиям “красной” зоны карантина. Замглавы Минздрава – главный санврач Украины Игорь Кузин отметил, что постановление правительства №1236 предусматривает, что в “красной” зоне карантина разрешается работа школ при условии вакцинации 100% педагогов и персонала учреждения.

2 ноября Шкарлет написал в Telegram, что из-за невыполнения постановления Кабмина в “красной” зоне на дистанционную форму обучения перешли 3207 школ, больше всего – во Львовской области (819).

По словам главы Минобразования, из 1,16 млн работников системы образования (от дошкольного до высшего звена) 835 тыс. вакцинированы хотя бы одной дозой препарата против коронавируса. При этом 120 тыс. или 10% – еще не вакцинированы, из них 7% – сотрудники школ.

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.

В Украине с начала вакцинальной кампании одну дозу получили 11,4 млн человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) – 7,9 млн.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в “красную” зону карантина перешли 16 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черниговская (с 30 октября) и Волынская (с 8 ноября). C 1 ноября в “красной” зоне эпидемической опасности находится Киев.

22 сентября глава Минздрава Виктор Ляшко сообщал, что Министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования, с 8 ноября.

7 ноября Ляшко подтвердил, что невакцинированные от COVID-19 учителя будут отстранены от работы.

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