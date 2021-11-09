Мнение: О том, что выходит, когда работаешь на себя – как? сколько? где?

Мысль избавиться от «офисного рабства» давно и неискоренимо живёт в головах пролетариев умственного труда. Ау некоторых она свербит настолько сильно, что однажды заявление летит на стол бывшему боссу. И свобода их встретит радостно у входа. И приложение самозанятого спешно грузится на смартфон.

Остаётся только сбегать в строймаг за лопатой, чтобы деньги грести было сподручнее.

Так на какие же баснословные доходы можно рассчитывать?

Инфогуру всех мастей, продающие курсы «Как стать миллионером» по 1000 руб./урок, могут рассказать про это многое. Но ещё точнее скажет статистика.

Две самые распространённые профессии среди самозанятых России – строители и таксисты. В общей сложности это 40% всех самозанятых. И получают они совсем не миллионы. Об этом говорят микроданные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ

Как можно убедиться, средний доход самозанятых невелик – 25-26 тыс. руб. Это меньше не только средней зарплаты в стране, но и медианной (около 30-32 тыс.). Хуже того, медиана для самозанятых пролегает где-то на уровне 18 тыс. руб. в месяц. Хотя, по логике, цифры должны быть выше: самозанятые не платят отчисления в соцфонды.

И да, это данные общероссийские. В Москве ситуация быть может чуть лучше, но не сильно.

Ещё из статистики. Ежедневно в качестве новых фрилансеров регистрируется более 5800 человек. Их средний возраст составляет 30-40 лет. При этом:

– 57% самозанятых – представители поколения Y (1985 – 2003 г.р.);

– 35% – поколения X (1964 – 1984 г.р.);

– 5% – поколения беби-бумеров (1963 г.р. и старше);

1% – поколения Z (2004 г.р. и младше).

Среднемесячный доход самозанятых «игреков» – около 25 тыс. рублей, «иксы» в среднем зарабатывают около 32 тыс. рублей в месяц. «Бумеры», средний доход которых составляет около 34 тыс. рублей, используют этот налоговый режим для получения пассивного дохода: один из популярных видов деятельности у них – сдача в аренду квартир. Ну а «снежинки», они же «зеты», в основном, занимаются доставкой товаров, получая средний доход около 10 тыс. рублей в месяц.

Средний возраст фрилансеров составляет 33 года. Каждый четвёртый из них работает в регионах не по месту жительства. Наиболее мобильно молодое поколение: средний возраст уехавших плательщиков НПД – 33 года. Популярные у них регионы – Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан. Там же и наибольший доход на одного самозанятого.

Наконец, среди всех зарегистрированных самозанятых 41% женщин и 59% мужчин. Интересно, что средний доход мужчин – почти на 30% больше, чем у женщин.

«Самозанятость в России носит во многом вынужденный характер. Удовлетворенность условиями труда в 2019 г. отмечалась у 62% самозанятых, а уровнем доходов — всего у 35%. Чуть выше доля лиц, позитивно оценивающих возможности профессионального роста – 41%. Для сравнения: Евростат оценил долю удовлетворённых самозанятых в среднем по странам ЕС в 82%».

Три дороги ведут в России к бедности. Многодетность – самая приятная. Пенсия – самая неизбежная. А самозанятость – получается, самая надёжная.

Но вы ведь не удивлены?

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