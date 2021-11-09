«У меня действительно “тюрьма в тюрьме” и изоляция»

Навальный — о владимирской ИК-2.

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал, что во владимирской ИК-2 действительно находится в изоляции и не знает почти ничего кроме того, что касается лично его. Пост опубликован в соцсетях политика.

Фото из инстаграма Навального.

«У меня действительно “тюрьма в тюрьме” и изоляция — не знаю почти ничего, кроме касающегося меня лично. От чего-то я просто в шоке.

Например, от истории о том, что парикмахера избили за разговор со мной. Мы с ним реально перекинулись парой слов. Я еще думал — куда он пропал?», — рассказал Навальный.

Он отметил, что происходящее не стало для него неожиданностью, так как его брат Олег 3,5 года провел в заключении по тому же делу («Ив Роше»). «Про тюрьмы в РФ надо не на моем примере, а вообще говорить. Беззаконие, убийства, бесчеловечные фашистские пытки здесь давно норма», — говорится в посте политика. Навальный также подчеркнул, что ему в исправительном учреждении «гораздо легче многих».

Ранее бывшие заключенные ИК-2 рассказали, что им запрещали общаться с Навальным. В частности, Нариман Османов и Евгений Бурак сообщили, что в колонии был показан фильм, который должен был скомпрометировать Навального перед заключенными. «Там суть в том, что он нетрадиционной ориентации», — пояснил Османов. Также он рассказал в том числе, что во время голодовки Навального рядом с политиком положили человека, якобы больного туберкулезом, однако это оказалась инсценировка. В один из дней голодовки с утра завхозы «принесли полмешка колбасы, поставили сковородки, жарят, чтоб был запах, чтобы его сбить», добавил он.

В ИК-2 оппозиционер оказался по решению Симоновского суда, который 2 февраля этого года удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока политика по делу «Ив Роше» на реальный. Политика задержали прямо в аэропорту «Шереметьево» после его возвращения из Берлина, где он проходил реабилитацию после отравления летом 2020 года.

В конце марта Навальный объявил голодовку, добиваясь допуска независимых врачей. Он объяснил, что у него начались сильные боли в спине и ноге, однако качественного лечения он не получал. После двух недель голодовки результаты анализов оппозиционера показали, что тот находится в критическом состоянии. 19 апреля ФСИН сообщила, что Навального переводят из покровской ИК-2 в стационар областной больницы для осужденных при ИК-3, а спустя еще четыре дня оппозиционер начал выход из голодовки.

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