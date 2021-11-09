Мнение: Оксимирон и швабра

Казалось бы – что может быть общего между репером Оксимироном и пытками заключенных в Саратовской колонии ФСИН ну, кроме того, что то и другое стало, без сомнения, главными культурными событиями октября (а то и всего года) в России? Нет, одно общее находится сразу – шок-видео. Оксимирон впервые за 5 лет выложил свой новый, как это у них называется, «трек» – и из саратовской колонии тоже выложили гигабайты видео в общий доступ (именно там публика увидела, как заключенных конвейерным образом насилуют шваброй и всячески издеваются другими способами, тщательно фиксируя процесс на камеру).

Интересно, что и у Оксимирона в его «треке» под названием «Кто убил Марка» (уже 10 млн. просмотров на Ютубе) главным является вовсе не трек, а тоже видео, причем снятое не им, хотя и с его (невольным) участием. Любительское видео идет в самом начале: Мирон Янович Федоров (настоящее ФИО Оксимирона), прекрасно зная, что «запоминается первое и последнее», сознательно открывает свой ролик любительской съемкой, в которой он стоит на коленях на какой-то засранной кухне и просит прощения у некоего коренастого жлоба, а жлоб, куражась, еще и отвешивает ему пощечины, требуя «повторить».

И вот тут уже глубинное сходство перестает требовать объяснений: да, в обоих случаях мы имеем дело с, пожалуй, ключевой и самой болезненной темой всего совкового и постсовкового мира – темой унижения и потери достоинства. Людей в России всегда умели «ломать», ломать самым изощренным образом (только недавно встретил у какого-то классика замечание, что русские известны в мире именно как невероятные мастера пыток и издевательств). Однако новое время предоставляет новые возможности, и вот давнее наше «искусство» тоже стало еще более технически оснащенным: теперь людей у нас принято не просто мучить, топтать и унижать, но и надо непременно снять это всё на видео, во всех подробностях: во-первых – просто приятно, во-вторых – еще и полезно: компромат!

Русский Челси Мэннинг

Именно это делали с заключенными в саратовской колонии, именно это сделали с Оксимироном. Максимально унизить – и заснять, чтобы человек потом всю жизнь чувствовал себя раздавленным тараканом и боялся; боялся, что вид его унижения увидят его близкие, друзья, любимые женщины, коллеги и партнеры; боялся, другими словами, гражданской смерти.

40 гигабайт видео с пытками заключенных в колониях ФСИН выложил в сеть проект Гулагу.нет; во ФСИНе что-то невнятно пробормотали про «перегибы на местах», но все ж сняли несколько саратовских тюремных начальников, и даже возбудили дела на кого-то из надзирателей; но заодно доблестные следователи возбудили уголовное дело и на Сергея Савельева – того самого «информатора», который и выкрал у ФСИН те самые гигабайты, по сути, нашего российского «Челси Меннинга». Более того – Савельева даже вполне официально объявили в розыск, как преступника!

Казалось бы – почему в розыск?! Ведь Савельев, наоборот, помог «органам» раскрыть грандиозный пыточный бухенвальд, устроенный какими-то маньяками и сексуальными извращенцами в форме работников ФСИН прямо в стенах государственного исправительного учреждения! Савельеву ведь должны были бы за «помощь следствию» если не орден, то хотя бы грамоту дать! Дал же Бастрыкин ( в том же, богатом на события октябре) юноше, избитому дагестанцами в московском метро, некую, доселе неизвестную широким массам, «ведомственную медаль СК РФ «Доблесть и отвага»? А Савельев разве не заслужил «Доблесть и отвагу»? Ведь ни у одного разумного человека, думается, нет сомнений: если бы фсиновцы сумели раскрыть его план – они бы его не просто убили, они бы его запытали до смерти.

Но нет. Вместо благодарности отечественного Мэннинга хотят отдать в лапы той самой системы, которую он разоблачил. Почему?

Химеры закона и совести

Мы живем во время «технологов». Современные «технологи» – это буквально те самые люди, которые «избавились от химеры, называемой совестью». Причем большинство из них своей свободой от любых ограничений, которые «навязывают» глупые конструкты отсталого общества, называемые «законом», «моралью» и «совестью» – даже гордятся. Они это называют не беспределом, аморальностью и непотребством, а… чем? Правильно – профессионализмом.

Главное – решить Задачу, – говорит «технолог».

Как – неважно. Важен результат.

Наивная публика просто до сих пор не поняла, ЧТО они увидели в похищенных видео, что же на самом деле происходило в саратовских колониях (да и, без сомнения, не только в них).

А на видео мы видели как раз процесс «решения задачи». Задачи, судя по всему, государственной, масштабной: КАК ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО.

Технолог рассуждает технологически – примерно так же, как хакер, которому надо взломать некую защищенную систему. Хакер ищет «уязвимость» – щель, через которую в систему можно проникнуть. Преступным сообществом в нашей стране управляет известная всем в нашей стране, от подростков до академиков, система так называемых «понятий». Взломаешь «понятия» – получишь ключ ко всей системе. Но есть ли у «понятий» уязвимость?

Оказывается, есть! «Технологи» ее быстро нашли – и, наверно, даже немало посмеялись над своими дураками-предшественниками, которые не обнаружили такую «дыру» раньше.

Честь как уязвимость

«Дырой» оказалось… представление о чести. Мало того, что «воры» (люди, по представлению обывателя, принципиально бесчестные) имеют весьма и весьма детально прописанные представления о чести (о том, что делать «можно», а что ни в коем случае «нельзя»), которым каждый сторонник «понятий» старается неукоснительно следовать; они еще и, как выяснилось, чрезвычайно жесткие, прямо какие-то аристократические: выходило, что некоторые «зашквары» с точки зрения «понятий» буквально необратимы – то есть для нарушителей не принимаются вообще никакие оправдания!

И среди таких «зашкваров» можно выявить три типа: первый – согласие на унижение (например, стоять перед кем-то на коленях и просить прощения; сюда же относится и согласие на «сексуальное унижение» – например, кунилингус даме или минет); второй – занятие недопустимой деятельностью (например, работать на «общих работах» для вора, или стучать на товарищей); и наконец, третье, для технолога «самая мякотка»: быть участником неких «постыдных» практик – например, выступать в качестве пассивного гомосексуалиста, причем тут «по понятиям» совершенно неважна степень добровольности или недобровольности: пусть даже с тобой это делали восемь дюжих надзирателей в месте, в котором даже теоретически никто никогда не придет на помощь – все равно, это гражданская смерть.

В этом месте государственный «технолог», «специалист по решению задач обращения с человеческим стадом», хлопает себя по лбу – да неужели? Что, в самом деле всё так просто??

Ну и далее – дело техники: «уязвимость» начинают использовать силами самой государственной машины. Если даже не хотите смотреть гигабайты видео – просто прочитайте описания того, как бы поставлено дело в той колонии (их полно сейчас в сети). Первое, что прямо-таки бросается в глаза – там был вовсе не какой-то притон для беспредельных садистов и извращенцев, которые, рискуя всем чем можно, устроили филиал замка маркиза де Сада прямо на рабочем месте, просто потому что «мочи не было».

Нет, все ровно наоборот: по тому, как все происходило, даже нет уверенности, что сами садисты получали какое-то удовольствие от того, что они творили с разрисованными, часто пожилыми и побитыми жизнью мужиками. Это был не притон – это была ФАБРИКА. Люди РАБОТАЛИ, а не получали извращенное наслаждение. Трудились, не покладая ни рук, ни швабр, ни других частей тела.

Что производят фабрики ФСИН

Что же производила та жуткая фабрика? Очень специфический, но и очень востребованный в нашей стране товар – УНИЖЕНИЕ. Можно было бы сравнить происходившее в том числе и с порностудией – но нельзя не учесть существенную разницу: актеры на порностудиях тоже чаще всего не получают ни малейшего сексуального удовольствия, но они получают по крайней мере плату за «любовь». «Актеры» на саратовской фабрике унижения получали только многочисленные травмы внутренних органов и полностью разрушенную самооценку.

Но главное – ФАБРИКА производила ПРОДУКТ. Изнасилование шваброй надо было в каждом случае как можно подробнее заснять, так чтобы максимально облегчить идентификацию – КОГО насилуют и ЧТО ИМЕННО с ним делают. Именно поэтому – что специально подчеркивается во всех описаниях истязаний – у насильников была прямо маниакальная забота о «качестве» видео. Если у заключенного пытками вырвали какие-то унизительные «зашкварные» признания, но на видео «полетел звук», или снимали сцену изнасилования шваброй, но по «картинке» пошла какая-то рябь – добросовестные работники пыточного конвейера не ленились и всё переснимали опять, повторяли весь цикл. Если за это время зек немного приходил в себя и пытался как-то сопротивляться – что ж, его ломали заново. Иногда наши люди проявляют какой-то прямо немецкий педантизм!

То есть – вы поняли: Савельева преследуют абсолютно «не зря» (с точки зрения государственного молоха): он действительно выдал Государственную Тайну, а вовсе не раскрыл преступление. Вопрос тут может быть только один: а сколько еще по стране таких ФАБРИК под видом «исправительных учреждений»? Где еще у нас «преступный элемент» вот так показательно (и абсолютно бездушно, по трафарету) «ломают», попутно составляя библиотеку компромата на КАЖДОГО?

Ведь ставка-то в самом деле беспроигрышная: против такой «папочки с видео» «нет приемов», такое «по понятиям» действительно не прощают. Человек у генералитета ФСБ, МВД и прочих «спецслужб» в самом деле оказывается в кулаке. «Блатных» поймали на их же собственных понятиях о чести! Как же это оказалось возможным? И как они так подставились?!

Думается, ответ прост: даже блатная субкультура, насквозь подлая и циничная, ТАКОГО от государства просто не ожидала. Не могла себе представить. Как я уже не раз писал – с «очкариками», которых дразнили «ботанами» и все обижали в школе (типичный пример – Кириенко), «глубинному народу» даже смешно тягаться. Он придумает и загнет такое, что самый беспредельный «глубинный народ» станет только в затылке чесать: по степени цинизма и подлости никто не сравнится с «очкариком».

Пытливый ум очкарика

Хотя, что говорить, от этого очередного изобретения пытливого (во всех смыслах) интеллигентского ума лично у меня уже не просто «холодок бежит за ворот» – меня просто всего пробирает могильный, да что там, НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ холод. Все эти кафкианские швабры, по часам загоняемые в задние проходы бывалых зеков, снимаемые «дубли», равнодушные насильники, отбывающие смену – вот где рептилоиды-то.

И ставший уже знаменитым диалог на «Эхе Москвы», в середине октября: очередной эксперт в эфире дежурно ужасается тому, «что делали с людьми в саратовской колонии», а молодой прогрессивный ведущий (кажется, Нарышкин) с деловым любопытством интересуется: «Нет, ну а что вы, в самом деле так возмущены? Это ж были… э-эээ… преступники. Вам не приходило в голову, что они, может быть, заслужили такое обращение? Вы читали их дела? Может, они там все душегубы?!»

Технолог подрастает! Фирменный вопрос «технолога»: не, ну а чё?!

Оксимирон: как жить после швабры

Ну и наконец – Оксимирон. Я прочел много разных отзывов в лентах и в СМИ, и даже удивился их общему настроению: подавляющая часть отзывов была какой-то нервной и раздраженной. «Что это такое он написал? О чем это? Мне было скучно. Какая-то лабуда». И ключевое – «какие-то разборки реперов больше 10 лет назад, кому это интересно? Я что, должен в это вникать?! Какая-то глупая история, я даже не понял, в чем там вообще дело…» – и постоянно, на разные лады.

«Я даже не понял». Что ж там не понять. Вроде всё более чем наглядно – Оксимирон чуть не сломался на всю жизнь, а народ типа не врубается: «А чё это он, подумаешь, на коленях постоял…»

Оксимирон как раз будто на больной зубной нерв всего постсоветского народа надавил – но не просто раскурочил, а постарался сделать почти невозможное: найти, как опыт унижения преодолеть. Точнее – как это сделать ПО-ДРУГОМУ – не так, как это делают «чуть более чем все». Постараться найти НЕ подлый путь… чтобы простить себя. Это как раз и есть самое трудное.

«Способ подлеца» я уже не раз описывал: надо убедить себя, что «все так делают», что «ничего особенного», что «чести не существует, ее придумали», поэтому жлоб, который Оксимирона НАСИЛОВАЛ – это «клевый пацан» и «это просто был такой прикол, надо нам с ним вместе выпить пива». То есть человек сам себе все это объясняет, спасаясь от СТРАШНОГО воспоминания – а потом начинает ПОЧТИ сам себе верить, и на этом превращение в подлеца успешно завершается.

Но у Оксимирона проблема – он не может превращаться в подлеца, ему же стихи надо писать. Ему надо было придумать какой-то третий способ – чтобы и не покончить самоубийством, и не думать, что то, что с ним сделали, это «нормально». Как простить себя – то есть сохранить самоуважение, но одновременно четко отдавать себе отчет, что вел себя как подлец, и это было НЕПРАВИЛЬНО, и ЕСТЬ люди, которые ведут себя правильно?

Очень неустойчивая система утверждений, ОЧЕНЬ трудно ее держать, не срываясь. Но, как говорилось в одном хорошем фильме, Оксимирон «хотя бы попробовал». Я, кстати, не уверен, что у него получилось. Но он хотя бы попробовал.

Подлецы стихов не пишут. Да и не читают.