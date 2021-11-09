Мнение: “Белэнерго” отказывается от поставок электроэнергии на Украину
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Стоило Украине позавчера заявить, что она начала закупки электроэнергии у Белоруссии, как сегодня появилось письмо "Белэнерго", где говорится о том, что с ноября поставки электроэнергии на Украину продолжаться не будут.
При этом на Украине уже простаивает больше половины ТЭС.
Всего хорошего, вы держитесь там.
Впрочем, это касается заключенных контрактов.
Что будет с аварийной помощью, пока вопрос.
PS. Между тем, финансируемый Ахметовым Разумков слепил из депутатов "Слуг народа" собственную франкцию на 25 физиономий и фактически раскалывает "монобольшинство". Шайка Зеленского уже грозиться лишить всех ренегатов мандатов.
Крысы уже начинают разбегаться с "зеленого Титаника" в другие олигархические проекты, которые уже выстраивают под будущие выборы.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет