 

Мнение: “Белэнерго” отказывается от поставок электроэнергии на Украину

09.11.2021, 3:36, Разное
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Стоило Украине позавчера заявить, что она начала закупки электроэнергии у Белоруссии, как сегодня появилось письмо "Белэнерго", где говорится о том, что с ноября поставки электроэнергии на Украину продолжаться не будут.
При этом на Украине уже простаивает больше половины ТЭС.

Всего хорошего, вы держитесь там.
Впрочем, это касается заключенных контрактов.
Что будет с аварийной помощью, пока вопрос.

PS. Между тем, финансируемый Ахметовым Разумков слепил из депутатов "Слуг народа" собственную франкцию на 25 физиономий и фактически раскалывает "монобольшинство". Шайка Зеленского уже грозиться лишить всех ренегатов мандатов.
Крысы уже начинают разбегаться с "зеленого Титаника" в другие олигархические проекты, которые уже выстраивают под будущие выборы.

Источник: Colonel Cassad



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