 

Американские ученые советуют пожилым людям меньше спать

09.11.2021, 3:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские ученые, работающие в медицинской школе университета в Вашингтоне. Провели ряд исследований влияния продолжительности сна на когнитивные способности людей пожилого возраста. В результате было установлено, что спать более шести с половиной часов в сутки после того, как вы вышли на пенсию, вредно для здоровья.

Исследование проводилось в фокус группе из сотни добровольцев в возрасте до 70 лет.

Ученые все же настаивают на том, что ночной сон должен проходить в обстановке комфорта и спокойствия. Недосыпание также может спровоцировать ряд опасных заболеваний. Однако и спать слишком долго специалисты не советуют. Пожилым следует запомнить, что восьмичасовой сон – это для молодых.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Акции китайской Xiaomi рухнули после введения американских санкций

01.09 / Присутствие сил НАТО в Черноморском регионе – неплохой психологический шаг, но этого недостаточно – Зеленский

10.06 / Facebook разрабатывает умные часы со съемной камерой

10.03 / Напавшую на человека овчарку Байдена собрались вернутся в Белый дом

08.11 / Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией

24.01 / Надетая на голову урна вызвала раскол в партии Саакашвили

30.09 / CNN – Трамп и не думал становиться президентом — ему просто нужна была реклама

17.01 / ФБР расследует версию иностранной поддержки штурма Капитолия – СМИ

20.01 / Туристическая отрасль Украины за год потеряла около 60 млрд грн

22.01 / В Тернополе от стрельбы дробью пострадал еще один ребенок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика