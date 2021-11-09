Американские ученые советуют пожилым людям меньше спать

Американские ученые, работающие в медицинской школе университета в Вашингтоне. Провели ряд исследований влияния продолжительности сна на когнитивные способности людей пожилого возраста. В результате было установлено, что спать более шести с половиной часов в сутки после того, как вы вышли на пенсию, вредно для здоровья.

Исследование проводилось в фокус группе из сотни добровольцев в возрасте до 70 лет.

Ученые все же настаивают на том, что ночной сон должен проходить в обстановке комфорта и спокойствия. Недосыпание также может спровоцировать ряд опасных заболеваний. Однако и спать слишком долго специалисты не советуют. Пожилым следует запомнить, что восьмичасовой сон – это для молодых.