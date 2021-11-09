 

Оказалось, что землетрясения способствуют росту деревьев

09.11.2021, 3:34, Новости дня
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Как утверждают ученые из Германии, в результате землетрясений ускоряется рост лесов. Дело в том, что сдвигаются разные слои почвы, поясняют специалисты. Это помогает деревьям добраться до подземных вод.

Прежде, чем заявить о своих выводах, сотрудники подсдамского университета тщательно изучали ситуацию в сейсмически активных регионах Чили. Там рост деревьев заметно ускорился после того, как произошло сильное землетрясение. Толчки достигали 8,8 баллов, отмечают ученые.

Однако позитивное влияние природного катаклизма замечено не для всех пород деревьев. Почему? Это все еще остается загадкой, разгадать которую ученые пообещали как можно быстрее. Для этого они проведут дополнительные исследования.



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