 

В Узбекистане продали билеты на несуществующие авиарейсы в Россию

09.11.2021, 3:24, Новости дня
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В Узбекистане частная компания продала билеты как минимум 200 пассажирам на чартерные рейсы российской авиакомпании iFly Airlines из Навои в Москву и Санкт-Петербург, которых не оказалось в расписании, информирует пресс-служба АО Uzbekistan Airports.

По данным пресс-службы, в понедельник во второй половине дня в терминал международного аэропорта «Навои» начали прибывать пассажиры, планирующие вылететь рейсами российской авиакомпании iFly Airlines в Москву и Санкт-Петербург, передает РИА «Новости».

«Однако данных рейсов не оказалось в расписании. По словам пассажиров, они приобретали авиабилеты в разных филиалах компании «Восток Бухара», расположенных в Самарканде, Бухаре и Ургенче», – пояснили в пресс-службе.

По данным компании, по состоянию на 16.00 мск в аэропорту скопилось порядка 200 человек.

В Uzbekistan Airports сообщили, что сотрудники аэропорта «Навои» связались с компанией, реализовавшей билеты, и потребовали урегулировать сложившуюся ситуацию. «Представители компании заявили, что всем пассажирам вернут деньги за билеты. На данный момент пассажиры покидают здание аэровокзала», – добавили в пресс-службе.

За последнюю неделю это уже не первый случай в Узбекистане, когда пассажирам продают авиабилеты на несуществующие рейсы iFly Airlines. В минувший четверг 290 пассажиров не смогли улететь из узбекского Ургенча в Москву, местный туроператор также продал им билеты на авиарейс российского авиаперевозчика, которого не было в расписании. Тогда ситуацию удалось урегулировать, выслав из Москвы резервный борт.

Напомним, что с 25 мая РФ возобновила авиасообщение с Узбекистаном. Помимо регулярных рейсов национального авиаперевозчика Uzbekistan Airways и «Аэрофлота» четыре раза в неделю, между двумя странами также продолжают выполняться чартерные рейсы, которые также пользуются повышенным спросом у узбекистанских граждан.



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