ФСО объявила о проведении учений в Госдуме и Администрации президента

В Госдуме, Совете Федерации, Доме правительства и на территории комплекса зданий Администрации президента состоятся тактико-специальные учения, сообщил отдел по связям с прессой и общественностью ФСО.

Учения пройдут с 9 по 11 ноября на «отдельных охраняемых объектах». В рамках учений не планируется ограничивать передвижение граждан и проезд транспорта, передает РИА «Новости».

Напомним, закупки Росгвардии и ФСО были засекречены в связи с тем, что эти ведомства имеют дело с гостайной.