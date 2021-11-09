 

ФСО объявила о проведении учений в Госдуме и Администрации президента

09.11.2021, 3:24, Новости дня
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В Госдуме, Совете Федерации, Доме правительства и на территории комплекса зданий Администрации президента состоятся тактико-специальные учения, сообщил отдел по связям с прессой и общественностью ФСО.

Учения пройдут с 9 по 11 ноября на «отдельных охраняемых объектах». В рамках учений не планируется ограничивать передвижение граждан и проезд транспорта, передает РИА «Новости».

Напомним, закупки Росгвардии и ФСО были засекречены в связи с тем, что эти ведомства имеют дело с гостайной.



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