Давка в Хьюстоне напомнила Fox News о трагедиях в Москве и Цинциннати

Как минимум восемь человек погибли из-за давки и паники на концерте рэпера Трэвиса Скотта в Техасе. Как отмечает Fox News, подобные трагедии на массовых мероприятиях случались и прежде. Так, в 1982 году в московских «Лужниках» погибли 66 футбольных фанатов. А участники британской рок-группы The Who до сих пор вспоминают о давке в Цинциннати, стоившей жизни 11 поклонникам их творчества.



Reuters

Трагедия, происшедшая в пятницу 5 ноября в Хьюстоне, штат Техас, на фестивале Astroworld, унесла по меньшей мере восемь жизней. Fox News напоминает, что это уже далеко не первый случай, когда давка и паника на массовых мероприятиях приводят к гибели людей.

Так, в 1979 году, на концерте рок-группы The Who на арене в Цинциннати погибли 11 человек. По словам музыкантов, катастрофа произошла из-за принципа «кто успел, тот и сел», побудившего фанатов бежать к сцене. Видные участники группы, Роджер Долтри и Пит Таунсенд, заявили в интервью в декабре 2020 года, что память о трагедии в Цинциннати давно не даёт им покоя.

«Это нечто, что никогда, никогда не отпустит, — приводит Fox News слова Таунсенда. — Никогда не прекращаешь думать об этом… Молодые люди, на самом деле, дети».

Американский новостной сайт приводит длинный перечень массовых мероприятий, в основном спортивных или паломнических, обернувшихся катастрофой для участников. Начиная с давки на стадионе «Лужники» после матча «Спартак» (СССР) — «Хаарлем» (Нидерланды) в 1982 году, унёсшей жизни 66 болельщиков, и заканчивая трагедией 2015 года в Саудовской Аравии, где пересечение двух больших групп паломников на узкой дороге привело к гибели 2400 человек, несмотря на миллиарды долларов, потраченные на обеспечение безопасности хаджа.