Insider – пользователи Twitter решили, что Маску следует продать 10% акций Tesla

Илон Маск опубликовал в Twitter опрос: стоит ли ему продать 10% акций Tesla, поскольку это единственный способ для него платить налоги, ведь он не получает зарплату и бонусы. Как пишет Insider, в голосовании приняло участие порядка 3,5 миллионов пользователей, большая часть из которых поддержала идею. Маск пообещал последовать решению опрошенных, «каким бы оно ни было».



Reuters

Миллиардер Илон Маск решил посоветоваться со своими подписчиками в Twitter и спросил у них, стоит ли ему продать 10% акций его компании Tesla. Большая часть участников опроса идею поддержала, пишет Insider.

Глава Tesla и самый богатый человек в мире, состояние которого в этом году выросло до $335 млрд, начал опрос в субботу 6 ноября. «В последнее время много говорят о том, что нереализованная прибыль — это способ уклонения от уплаты налогов. Так что предлагаю продать 10 процентов моих акций Tesla», — прокомментировал на своей странице в Twitter предприниматель. Он пообещал последовать решению большинства подписчиков, «каким бы оно ни было», но не пояснил, как именно использует полученную прибыль для уплаты налогов. В опросе участвовало более 3,5 миллионов пользователей: 57,9% выступили за продажу акций, а 42,1% — против.

— Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021

По данным Insider, Маск уже несколько лет не получает зарплату в Tesla. В конце июня в собственности бизнесмена находилось порядка 170,5 миллионов акций компании. На момент закрытия рынка в пятницу 5 ноября их стоимость оценивалась в $208,3 млрд. Таким образом прибыль от продажи 10% составила бы около $21 млрд.

В июне американский сайт ProPublica, специализирующийся на журналистских расследованиях, опубликовал информацию о том, что богатейшие люди мира, включая Маска и основателя Amazon Джеффа Безоса, за некоторые последние годы вообще не платили подоходный налог.

Согласно действующему законодательству в США, такие активы, как акции, облагаются налогом только в случае их продажи. Однако для большей части самых богатых людей страны основной доход строится на росте стоимости активов, которыми они располагают, — то есть нереализованном приросте капитала. В связи с этим конгрессмены-демократы призвали ввести так называемый «налог на миллиардеров», в рамках которого эта нереализованная прибыль от стоимости активов вроде акций и облигаций облагалась бы налогом. Маск предложение раскритиковал.

В свою очередь, автор инициативы по «налогу на миллиардеров» сенатор Рон Уайден критически высказался об опросе бизнесмена. «Платит самый богатый человек в мире какие-либо налоги или нет, не должно зависеть от результатов опроса в Twitter. Пора вводить «налог на миллиардеров», — написал конгрессмен в ответ на пост Маска.

— Ron Wyden (@RonWyden) November 6, 2021