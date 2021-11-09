Не только коронавирус – Личное мнение

Что сейчас происходит, довольно странно. Дети попадают в больницу, но тесты на коронавирус у многих из них отрицательные.

И в самом деле, это не он.



Фото: Соцсети

По симптомам похоже. Кашель, недостаток кислорода, недомогание. КТ показывает поражение лёгких. А вот антитела М отсутствуют, и ПЦР отрицательный.

Оказалось, пока все боялись коронавируса, поднял голову респираторно-синцитиальный вирус — основная причина тяжёлых инфекций нижних дыхательных путей у новорожденных и дошкольников.

«В Германии в институте имени Роберта Коха (федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний) было проведено исследование и выяснилось, что осенью этого года в группе детей младшего возраста от 0 до 4 лет 72 процента идентифицированных проб действительно показали синцитиальный вирус, а не COVID-19».

Да и обычное ОРВИ сейчас принимают за коронавирус — симптомы стали очень похожи.

Так паниковать или нет, если потекли сопли? На каждый чих ведь не наделаешь ПЦР!

Мало того, что дорого, так ещё и долго. За 2-3 дня ожидания результатов от тревоги можно сойти с ума.

За это время можно залезть на потолок от тревоги, да и состояние больного может быстро ухудшиться.

Примеры ситуаций, когда нам требуется быстрый ответ на ковидный вопрос:

• Першит в горле, лёгкий кашель, но сегодня вы обещали навестить любимую бабушку. Нужно понять, можно ехать к бабушке в гости, или вы принесёте ей болезнь?

• Кстати о бабушке — вы волнуетесь за её здоровье. Покупаете ей несколько тестов и просите самопроверяться раз в неделю.

• Через неделю поездка за рубеж, ПЦР нужно будет сдать за два дня, но сегодня что-то сопли потекли из носа. Нужно определить диагноз сейчас, а не перед поездкой — если это ковид, то за неделю можно всё отменить спокойно. А за сутки, когда придёт результат ПЦР, возврат билетов и отмена тура будут куда более сложной задачей.

• Вам плохо. У вас все симптомы ОРВИ. Как понять: это сезонный грипп или опасная «корона»? Что делать — спокойно сидеть дома и пить чай или срочно вызывать врача? Да, врач не примет результат антиген-теста за официальный, но вы будете владеть точной информацией и принимать решения не вслепую.

• Вы узнали, что коронавирусом болен ваш коллега или одноклассник ребёнка. Нужно мониторить состояние и с экспресс-тестами дома эту будет гораздо удобнее и быстрее.

• Вы — владелец небольшой компании, и производственный цикл не позволяет отправлять сотрудников на удалёнку. Если в коллектив придёт коронавирус, рухнет вся работа. Вы закупаетесь тестами и раздаёте сотрудникам — пусть проверяются. Если кто-то принесёт на работу вирус — вы узнаете об этом через 10 минут после проведения теста.

В нынешней ситуации — ради собственного спокойствия, своего здоровья и безопасности окружающих — обязательный элемент домашней и офисной аптечки в 2021 году — антигенный персональный тест на ковид.

Такой тест можно провести самостоятельно дома или в офисе, в любом свободном уголке за пять минут. Результаты — через 10-15 минут.

Отрицательный? Не волнуемся — надеваем тёплые носки и пьём чай, не дёргаясь сами и не отвлекая своими соплями всех окружающих. Положительный? Вызываем врача и лечимся.

Ясность в этом вопросе очень важна.

Антиген-тестов на коронавирус сейчас довольно много на российском рынке. Однако их большинство не стоит трогать даже двухметровой палкой.

Непонятно, где и кем произведённые, непонятно как завезённые, где и как хранившиеся, не прошедшие клинических испытаний в России, развозимые со складов маркетплейса какими-то курьерами едва ли не в одной коробке с пиццей.

Для людей, которым не наплевать на себя, своих близких и сотрудников есть реально работающие, проверенные и надёжные способы управления ковидными рисками. NanoCare — антигенная тест-система, достойная доверия и рекомендаций.

Тест-система создана в Южной Корее. Там же прошла клинические испытания. Дистрибьютор в России — не безымянная ВсемПодрядТоргуйка, а одна из крупнейших в России медицинских компаний, которая, между прочим, организовала повторные клинические исследования теста в России весной 2021 года.

Клинические исследования на местной популяции, на свежем варианте вируса — Дельте.

У NanoCare есть не только наглядная и очень подробная бумажная инструкция, но и видео-инструкция. Это важно, потому что проведение теста на ковид может быть очень стрессовой ситуацией.

Нам, потребителям, нужно очень точно знать, что мы всё делаем правильно и получим в конце достоверную информацию для управления рисками. И качественная видео-инструкция позволяет просто повторять все действия за ведущим. Вы точно ничего не перепутаете!

Забор анализа. Кому брали тест методом ПЦР, тот знает эти волшебные ощущения, когда вам лезут длинной палочкой чуть ли не в мозг.

А самостоятельно вы так залезете? А в нос бабушке или ребёнку? С NanoCare такое не нужно. Это единственный на российском рынке антигенный тест, который эффективен при назальном заборе материала. То есть, из носа.

Палочку нужно засунуть чуточку дальше, чем вы можете засунуть палец. А можно вообще взять материал со слизистой горла.

Хранение и транспортировка NanoCare осуществляются только через аптеки.

Тогда как другие тест-системы продают и через маркетплейсы, и через супермаркеты, и через собственные сайты-одностраничники с курьерской доставкой. Почему подобная продажа недопустима? Потому что тест-система — медицинское изделие! Не бутылка минералки! Не конфета. Медицинские изделия требовательны к температуре, влажности и другим специфическим условиям хранения и перевозки.

Аптеки гарантируют соблюдение этих норм и имеют всё необходимое оборудование, ведь иначе аптеку вздрючат проверяющие органы.

А склад маркетплейса и курьер ИП Джамшут не имеют ни навыков, ни оборудования, ни понимания, почему тест-системы не нужно хранить в одном помещении с бытовой химией. И конечно же никто не проверяет, как хранят тест-системы на складе маркетплейса.

Цена системы NanoCare всего 1’400 рублей. В два-три раза дешевле срочного ПЦР-теста и гораздо быстрее: 10-15 минут вместо 2-3 дней.

Не нужно никуда ехать, ожидать результата и потом спрашивать себя, насколько результат достоверный.

Кстати, о достоверности. В 2020 году, помнится, Минздрав заявлял, что чувствительность ПЦР-анализа на ковид составляет что-то около 70% и очень сильно зависит от правильно взятой пробы.

Чувствительность теста обозначает вероятность, с которой тест-система обнаружит в пробе вирус, если он в пробе действительно ЕСТЬ. Чем выше чувствительность, тем точнее тест диагностирует ковид. Антигенных тестов чувствительностью в 100% не существует. То есть, если тест с чувствительностью 96% показывает, что ковида в пробе нет, есть 4% вероятности, что ковид в пробе все-таки есть.

Специфичность показывает, насколько точно тест определяет ОТСУТСТВИЕ вируса в пробе. Если тест со 100% специфичностью показывает, что ковид есть, значит, он на 100% есть.

Единственная ситуация, когда имеет смысл сделать ПЦР, а не тест NanoCare, это когда нужен официальный ответ на ковидный вопрос. То есть, к примеру, для въезда в страну (отрицательный ПЦР) или получения «ковидных» выплат (положительный). В остальных случаях нужен NanoCare, с ним ты сам себе лаборатория.

Во всех остальных случаях имеет смысл положить в домашнюю аптечку несколько упаковок NanoCare. А для офисной аптечки вообще можно купить коробку тестов NanoCare — 25 штук стоят всего 12-13 тысяч рублей. Сможете тестироваться всем офисом хоть при каждом чихе и мгновенно отправлять домой ковидников, чтобы не заражали весь коллектив.

Срок годности NanoCare — два года. Ну, к концу 2023 года пандемия должна закончиться.

Заказать тесты NanoCare с доставкой прямо из аптеки можно очень легко. Настоятельно советую это сделать ответственным за своё здоровье людям.

Или не закончится в 2023?

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