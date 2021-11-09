До конца недели Украина получит еще 2,5 млн доз вакцины от Pfizer/BioNTech – Минздрав

“Сегодня в Украину мы завезли уже почти 31 млн доз вакцин. На этих выходных приехало 1,4 млн доз Pfizer, 3 млн – Moderna. На неделе мы ждем во вторник-среду еще 1 млн Pfizer. И до конца недели будет еще 1,5 млн доз Pfizer, – рассказал Ляшко. – То есть вакцины более чем достаточно, чтобы делать прививки для того, чтобы защититься”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

24 февраля в Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 11,4 млн человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – 7,9 млн.

Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.

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