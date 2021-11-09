Мнение: О глупой жертве русской феминистки

И на старуху бывает проруха. ©

Хотя вроде бы те, кто за разумное, доброе и вечное – они же на стороне Света, а потому и умны, и разумны. В теории. Нет, конечно же никто не отнимал у Homo sapiens права на самые рискованные эксперименты над собственной жизнью. Но всё же, чтобы отличиться вот так…

Художница, феминистка и писательница Дарья Серенко…

…пошла против грубой толпы в этом грубом мире.

На своей странице в Facebook она устроила провокативный перформанс. Выступила по поводу новостей об инцидентах с участием мигрантов. Она отметила, что когда преступления совершают «лица славянской национальности», это никак не упоминается.

«Русский мужчина забил до смерти свою сожительницу. Лица славянской национальности устроили массовую драку после матча. Выходцы из Сибири заняли треть рабочих мест на московской стройке. Часто ли мы видим такие заголовки? Думаю, что нет. Что в них особенного? Я добавила к реальным новостям эээ некоторые уточнения (национальные, географические), стерев таким образом нейтральность первоначального посыла. Но мы часто видим такие «уточнения» в отношении мигрантов и даже просто людей другой национальности, являющихся гражданами РФ», — сообщила Дарья Серенко в своей публикации. В тексте она также отметила, что по разным данным, мигранты совершают 3-4% от общего числа преступлений. Самая большая доля преступлений (в том числе в отношении женщин) приходится на безработных мужчин, являющихся гражданами России.

И тут открылись врата бездны…

После публикации личные данные Дарьи Серенко, включая домашний адрес, слили в канал последователей «Мужского государства» и его создателя Владислава Позднякова. Соцсети девушки взломали, были попытки взломать аккаунт на портале Госуслуг. Кто-то пытался взять на её имя кредиты. За шесть часов она получила «около 360 звонков, 500 попыток взлома, 600 угроз в личку, 700 комментариев с угрозами и пожеланиями». Организовать атаку не помешало ни то, что «Мужское государство» признано экстремистской организацией, ни то, что Telegram удалил основной канал праворадикальной группы людей.

В общем-то представители «Мужского государства» действовали не от большого ума, и это ещё мягко сказано. Может, и правильно, что в суде недавно им вломили от души. Но с ущербных что взять-то? Силовики тут разберутся.

А вот сама девушка, поймавшая хайп на жареной теме… Ну, полбеды, что вот это утверждение про 3-4% преступлений мигрантов априори ложно в самой своей основе, ибо в тех статьях, которые мигрантам инкриминируют – ни получение взятки, ни даже нарушение ПДД там почти не фигурируют, – их доля среди преступников уже около 10%. Но вот есть же мудрая русская поговорка про «не дразнить гусей»? Почему бы не промолчать в нужное время, в нужном месте? Зачем именно что нарываться?

Или тут как раз всё от великого ума?

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