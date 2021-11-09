Мнение: Откуда появился нож?
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Продолжается разжигание ненависти к инородцам…
Выясняется, что информация про нож и про насилие над ребенком распространяется со слов ставшего знаменитым на всю страну Александра Жиловникова ( с 0:49).
Интересное интервью.
После драки два на два, пошли домой, но через 20 минут «пришли к другому магазину».
Потерпевший говорит, что «решил отпугнуть бутылочкой». Отпугнул. Разбив бутылку об 17-летнего парня….
Товарищ, якобы, побежал в магазин за помощью. Но вот видео. На видео не видно, что товарищ кого-то просит о помощи.
Никита Уткин оказался интересным персонажем. Всего полторы недели назад он, оказывается, уже был героем «Петровки-38».
Продолжаю собирать информацию про инцидент в микрорайоне Новые Ватутинки.
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Источник: Ирек Муртазин
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