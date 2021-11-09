Мнение: Солонин поддерживает теории Галковского

Солонин опять ЖЖОТ

Продолжаю наслаждаться Солониным. Все-таки он, похоже, неожиданно нашел себя! Он и писатель отличный – остроумный, едкий, саркастичный; но как рассказчик он вообще выше всяких похвал. И тему он тут выбрал крайне любопытную, из тех, какие простые советские даже никогда не обсуждали, потому что и помыслить не могли.

А ведь в самом деле – почему американцы не снесли совок с лица земли? Уж точно ведь не потому, что не могли! Могли – превосходство ведь всегда было поистине подавляющим.

Ну и нельзя не посмеяться тому, что и это историческое видео – бальзам на душу всех поклонников теорий Галковского. Солонин нигде ни словом не поминает ни самого Галковского, ни его теорию “английской криптоколонии” – но намеки на “особые отношения”, существовавшие между Англией и Советским Союзом, более чем прозрачные и недвусмысленные. Англичане, мол, для СССР и бомбу украли “под ключ”, и вооружали совок всем чем могли, от души.

Лепота.