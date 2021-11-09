Мнение: Без объявления войны

Тренд последней недели — это, конечно, QR-коды. Как это и принято у настоящих фашистов, внезапно и без объявления войны. Теперь с помощью этого инструмента будет происходить ликвидация всех без исключения прав человека, причем явочным порядком. В который раз стоит уточнить, что конституция в нашей стране перестала существовать. Равно как и все механизмы по ее якобы защите. Пафосный Конституционный суд теперь просто деталь интерьера исторического здания Сената и место, где получают фантастические зарплаты просто за так.

Конечно, технологию будут вводить постепенно, «обкатывать» ее, но цель остается вполне очевидной — сегрегация и апартеид. Человек, не имеющий QR-кода, теряет все гражданские права. Правда, и заполучив код, расслабляться нет никакого резона: теперь его предстоит регулярно подтверждать, выполняя любые (хочу это подчеркнуть особо — любые) решения власти, привязывающей к получению и функционированию кода всё, что сочтет нужным.

Прививка — просто первое условие для получения кода. Базовое. Затем неизбежно пойдут решения, по которым даже вакцинированный может лишиться его, временно или навсегда. За что угодно. Вышел на пикет с плакатом — полгода поражения в правах. Не заплатил налог — до уплаты такового ты никто. Распространил в соцсетях «фейк» – месяц домашнего ареста безо всякой санкции суда. Да тут бюрократическая мысль развернется так, что только успевай…

Код — инструмент. Цель — управление через принуждение. Силовой террор против миллионов людей не работает: просто нет такого числа карателей, чтобы класть лицом в пол всех подряд. А вот создание системы управления миллионами — это другое дело. Здесь гестапо потребуется в случае эксцессов, которых, конечно, будет много, но уже некритично много.

Хорошая новость заключается в том, что интернет теперь власть «рубить» точно не рискнет: на сеть будет завязана идентификация десятков миллионов человек, причем число ежедневных «транзакций» будет настолько огромным, что любой сбой в сети будет вызывать коллапс целых регионов.

В любом случае талоны на жизнь уже созданы. Даже у тех, у кого эти талоны будут в наличии, качество жизни неизбежно ухудшится. У тех же, кто останется без таковых, ситуация практически немедленно поставит вопрос о выборе между жизнью в биологическом смысле этого слова и нежизнью. И таких людей будет очень много. И эту проблему режиму придется решать, причем достаточно быстро. Вопрос — как. И еще более важный вопрос — какими силами.

То, что режим переходит к полной трансформации социума, неудивительно: у нынешних просто не остается никакого иного шанса удержать власть. Год, полтора-два они еще, возможно, продержатся, а может — у них и того срока нет. Слишком глубоко зашла деградация, слишком снизился управленческий ресурс. Остается только один метод управления — мобилизационный. Но это только кажется, что он проще. Он крайне затратен, он требует роста внутреннего ресурса (то есть, развития), так как рост управленческих расходов на поддержание мобилизации нужно восполнять. И уж о «стабильности» в условиях мобилизации говорить совершенно не приходится — она всегда приводит к повышенной турбулентности в самом управленческом аппарате. А «стабильность» – это как раз то, ради чего всё и затевается.

В этом смысле нужно отдавать себе отчет, что вводимый «кодовый» режим в наших конкретных условиях, в которых развития не предвидится (тут бы текущий уровень падения сохранить), конечен. И чем жестче он будет выглядеть — тем более коротким станет срок его существования. Но крови он попортит, а уж людей поубивает — и того больше. Но для кремлевских это уже не играет никакой роли — на десяток высших мер за государственные преступления и преступления против человечности каждый из них уже наработал. Что им еще пяток-десяток «сверху»…

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