Мнение: Военный парад в Кандагаре

8 ноября Талибан провел военный парад в Кандагаре, представив многочисленные трофеи поставленные на службу Исламского Эмирата. В Афганистане сейчас идет военная реформа – талибы переименовывают армейские корпуса старой армии и переподчиняют штабы соединений новым структурам. Обучение боевиков теперь идет на базах подготовки армейских корпусов. На параде в Кандагаре как раз был представлен первый выпуск подготовленный за 2 месяца (всего 700 человек)- теперь это "солдаты корпуса Аль-Бадра". В общем, времени зря не теряют и активно занимаются военным строительством.

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