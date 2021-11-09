На пользователей сайтов бесплатных объявлений незаконно оформляют кредиты

Российские сайты бесплатных объявлений стали удобной площадкой для мошенников, говорят эксперты. Воспользуясь их услугами, граждане могут потерять деньги.

Все начинается с того, что телефонный номер вносят в базу данных. Затем злоумышленники звонят абоненты и просят для проверки работы его карты перечислить какую-то символическую сумму. Если тот соглашается, мошенники получают реквизиты банковской карты или кошелька в микрофинансовой организации. Иногда человеку говорят, что платеж не прошел, и просят повторить перевод.

Если вы послушаете мошенников, они забросают вас ненужными сообшениями и звонками с предложениями. В отдельных случаях они могут даже кредит на ваше имя оформить, утверждают эксперты.