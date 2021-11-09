 

Знаменитости начали рекламировать проводные наушники

09.11.2021, 2:40, Новости дня
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Всем уже казалось, что беспроводные технологии окончательно вытеснили проводные наушники. По крайней мере, гарнитуры с традиционной конструкцией многие стали воспринимать как устаревшие. Но спешить с выводами не следовало.

По словам экспертов, проводные наушники снова могут войти в моду. Ими сейчас начали пользоваться некоторые знаменитости, а лучшей рекламы и придумать нельзя.

На самом деле, у передачи сигнала по проводам есть только одна проблема – это сами провода. В остальном там одни преимущества. Гарнитуру не нужно заряжать, у вас никогда не возникает помех для передачи сигнала. Наконец, цена проводных наушников обычно на порядок меньше. Знаменитости же обращают внимание на то, что производство и эксплуатация беспроводных устройств негативно влияют на экологию.



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