Саакашвили обвинил сотрудников тюремной больницы в избиении

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в тюремной больнице в районе Глдани в Тбилиси его избивали, поэтому он «оказал сопротивление».

Адвокат Саакашвили Ника Гварамия зачитал письмо экс-президента, передает ТАСС.

«Один из представителей тюрьмы сказал мне: «Птичка, мы тебя поймали» и выругал матом. Я спросил его имя и фамилию, но мне не ответили. Потом без предупреждения меня стали вытаскивать из машины, несмотря на мой категорический отказ», – приводит РИА «Новости» текст письма.

Как сообщил экс-президент, его «силой вытолкнули» и «на фоне криков и ругани преступников потащили и несколько раз ударили по шее». «Меня таскали за волосы, и, конечно же, в это время я оказал им сопротивление», – сообщил он.

Гварамия сообщил, что его клиент отказывается от лечения в тюремной больнице, не принимает медикаменты и продолжает голодовку. Саакашвили хочет увидеться со своим лечащим врачом. Бывшего президента навестила в тюремной больнице омбудсмен Грузии Нино Ломджария.

Напомним, Саакашвили переведен в тюремную лечебницу в Глданском районе Тбилиси из Руставской тюрьмы в виду ухудшения состояния здоровья. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что Саакашвили «физически и словесно» оскорбил сотрудника пенитенциарного учреждения, а также сломал дорогостоящую медицинскую технику. Пенитенциарная служба Грузии опубликовала видеозапись того, как Саакашвили покидает Руставскую тюрьму. Подчеркивается, что Саакашвили покинул пенитенциарное учреждение «не против своей воли».