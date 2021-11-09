 

Израиль нанес удары по колонне с иранским оружием в Сирии

09.11.2021, 2:30, Новости дня
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К югу от сирийского Хомса ВВС Израиля атаковали колонну с иранским оружием, сообщили СМИ.

Вещающий из Дубая канал «Аль-Хадас» сообщает, что точечные удары были нанесены по целям на шоссе к военному аэродрому Шайрат. Оружие везли для шиитских отрядов, воюющих на стороне правительственных сил Сирии. О потерях не сообщается, передает ТАСС.

Командование вооруженных сил Сирии сообщало, что самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам в провинциях Хомс и Тартус, двое сирийских военных получили ранения, передает РИА «Новости».

Средства ПВО Сирии поразили большинство израильских ракет. SANA сообщает, что Израиль нанес удары из воздушного пространства к северу от Бейрута, «Аль-Хадас» же заявляет, что атака была предпринята со стороны границы с Ираком.

Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Практически каждый авиарейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля.



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