Стоимость биткоина впервые поднялась выше 67 тыс. долларов

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance стоимость биткоина поднялась до 67,63 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов.

Биткоин впервые поднялся в цене выше 67 тыс. долларов. Рост составил 7,5 %. Данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, свидетельствуют, что биткоин вырос в цене до 67,6 тыс. долларов (плюс 7,29%), передает РИА «Новости».

Напомним, биткоин поднимался в цене до 67 тыс. долларов в октябре, до этого рекордной была апрельская цена в 64,85 тысячи. Биткоин дорожает второй месяц подряд. В октябре его стоимость выросла примерно на 40%.

В сентябре биткоин впервые стал официальной национальной валютой. Такое решение приняли власти Сальвадора. В октябре сообщалось, что международная платежная система Mastercard позволит всем банкам и торговым точкам в ее сети интегрировать криптовалюты в свои продукты.