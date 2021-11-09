 

Welt – рост заболеваемости ознаменовал новый виток противоречий в немецкой политике

09.11.2021, 2:14, Новости дня
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На фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации в Германии вопрос о ковидных ограничениях вновь приобрёл прежнюю остроту, передаёт Welt. Несмотря на призывы некоторых политиков и экспертов разрешить посещение общественных мест лишь вакцинированным и переболевшим коронавирусом, потенциальное коалиционное правительство делает ставку на более мягкие меры — и обещает полный отказ от локдаунов.

В эти выходные более 15 тысяч любителей футбола посетили домашнюю игру футбольного клуба «Саарбрюккен» — и всё это без контроля за соблюдением мер борьбы с коронавирусом. В Сааре для мероприятий под открытым небом он не обязателен. Фанаты в ярости.

БОЛЕЛЬЩИК 1: Что ж, я сам проработал в больнице 40 лет. Понятно, что это просто бардак.

БОЛЕЛЬЩИЦА: Мы думаем, что это очень плохо, что я ещё могу сказать.

БОЛЕЛЬЩИК 2: Очень вероятно, что не было ничего лучше, кроме как соблюдать «правило 3(в соответствии с этим правилом только вакцинированные, переболевшие коронавирусом и сделавшие ПЦР-тест могут посещать общественные места. — ИноТВ).

Хотя председатель фракции зелёных в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт призывает сделать «правило 2G» обязательным для посещения общественных мест (в соответствии с этим правилом доступ туда открыт лишь для вакцинированных и переболевших коронавирусом. — ИноТВ), но, согласно источникам, знакомым с ходом переговоров, потенциальная «светофорная» коалиция (СДПГ, зелёные и СвДП. — ИноТВ) делает ставку на другие меры.

Например, в домах престарелых персонал и посетители будут обязаны каждый день сдавать ПЦР-тесты. Больницы снова смогут получать вознаграждение за койки в отделении интенсивной терапии, выделяемые для пациентов с коронавирусом. Врачи частной практики будут обязаны рекомендовать пожилым пациентам пройти ревакцинацию.

В настоящее время на каждого из двух родителей должно быть предусмотрено 30 дней больничного по уходу за ребёнком и 60 дней на родителя-одиночку. Локдауны или закрытия школ в будущем должны быть исключены. Кроме того, обсуждается введение бесплатных ПЦР-тестов. Эксперт в области здравоохранения из СДПГ Карл Лаутербах не считает это хорошей идеей.

КАРЛ ЛАУТЕРБАХ, эксперт в области здравоохранения, СДПГ: Я предостерегаю от того, чтобы вместо введения «правила 2G» на постоянной основе вновь внедрялись бесплатные тесты. Тем не менее бесплатные тесты не cмогут помешать многим, кто заразится на таких мероприятиях, оказаться в отделении интенсивной терапии с осложнениями.

Вирусолог Клаус Штёр также считает, что так продолжаться не может. Сейчас нужно действовать быстро.

Профессор КЛАУС ШТЁР, вирусолог и эпидемиолог: Во-первых, нужно лучше защищать людей старше 60 лет. И, во-вторых, необходимо сократить социальные контакты там, где это более целесообразно: среди тех, кто ещё не вакцинирован. А затем при определённых обстоятельствах это может быть расширено до 2G или даже до 1G (доступ в общественные места в таком случае будут иметь лишь вакцинированных. — ИноТВ).

Для того чтобы как можно быстрее разорвать цепочку заражений, потому что совместные зимние праздники уже под вопросом.

Дата выхода в эфир 08 ноября 2021 года.



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