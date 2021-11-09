Обозреватель – Украина договорилась о поставках газа из Катара — но принять его не сможет

Владимир Зеленский договорился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани о поставках сжиженного газа на Украину, однако у Киева нет специальных терминалов для приёма топлива. Как пишет «Обозреватель», пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что возможность таких поставок обсуждается при посредничестве Турции, которая располагает необходимыми терминалами.



Reuters

Во время климатического саммита в Глазго президент Украины Владимир Зеленский договорился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани о поставках сжиженного газа. Однако, передаёт «Обозреватель», существуют технические сложности для реализации этих договоренностей.

Как заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, для того, чтобы газ доходил Украины, необходим специальный терминал.

«Насколько я понимаю, возможность таких поставок обсуждается при посредничестве Турции, поэтому более предметно говорить о поставках сжиженного газа нужно не на двусторонней, а на трёхсторонней встрече с участием представителей Турции. Потому что, насколько я понимаю, у них есть терминалы», — отметил он.

Никифоров также сказал, что во время встречи политики обсуждали эвакуацию граждан из Афганистана.

«Говорили о помощи Катара при эвакуации граждан Украины и других стран из Афганистана, в чём, кстати, Украина добилась большого успеха не без помощи представителей Катара, это наши хорошие партнёры», — пояснил представитель офиса президента Украины.