 

Минздрав Украины планирует включить медиков в список профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19

09.11.2021, 2:08, Новости дня
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По мнению Ляшко, делать это нужно на следующих этапах расширения списка профессий.

“Бывают такие райбольницы, где два анестезиолога. Их два. Отстранить их от работы и COVID-отделение останавливается. Поэтому мы провели анализ и четко понимаем, где сейчас невакцинированные медработники. На последующих этапах расширения перечня профессий там появится и медицинский работник… На сегодняшний день у нас вакцинировано более 80% медработников… Экстренка больше, COVID-отделения под 100%”, – сказал глава Минздрава.

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.

К 8 ноября хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса получили 11,4 млн украинцев, две – 7,9 млн. 

22 сентября Ляшко сообщил, что Министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования, с 8 ноября.

15 октября Ляшко заявил, что в Украине планируют несколько расширений списка профессий для обязательной вакцинации против коронавируса. В частности, в перечень будут внесены профессии сотрудников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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