Одежда оверсайз, клетка и цвет металлик: шесть модных трендов, которые помогут избавиться от зимней серости

Каждый сезон отличается новыми модными тенденциями, которые на эти несколько месяцев завоевывают мир моды. Одеваться зимой модно более сложно, чем летом. Поскольку вещи скрыты под верхней одеждой, их не хочется особо менять. Однако стоит обратить внимание на самые модные тренды сезона осень-зима-2021/22, которые непременно оживят гардероб и помогут избавиться от серости.

Бархат

2021 год – это время почти забытых стилей и материалов, которые вернулись и вновь в тренде. Очень интересная тенденция нынешнего сезона – возвращение бархата, который можно увидеть в одежде, обуви, аксессуарах (футболках, куртках, юбках, ботинках, сумках). Кроме классических оттенков синего, зеленого, черного и хаки будут актуальны бордовые и телесные вещи, которые можно сочетать с более светлыми материалами, а также кожей или джинсами.

Клетчатые узоры

Клетчатые рубашки практически никогда не выходят из моды, поскольку они очень удобны и практичны, но в то же время смотрятся довольно женственно. В этом году в моде негабаритные предметы, а также модели, в которых клетка сочетается с другими материалами: кружевом, кожей и пр. Актуальны заклепки в нескольких местах. Однако узор в клетку может появиться не только на рубашках, но и на таких вещах, как юбки, пальто, теплые шарфы.

Пудровые оттенки

Пудровый цвет в одежде – это вечная классика. Предметы такого цвета можно носить в любое время года. Преимущество оттенка в том, что он подходит практически ко всему. Он делает черные кожаные комплекты или наряды женственными, а также хорошо сочетается с цветом хаки и белым. Дело в том, что, если вы купите вещь пудрового цвета, будь то куртка, сумка, топ или платье, вы не можете промахнуться с ней, и вам не нужно беспокоиться о том, что она будет в вашем шкафу в течение нескольких месяцев.

Пальто и куртки оверсайз

Может показаться, что пальто на фото выбрано не по размеру, но в действительности в этом сезоне очень модными являются вещи оверсайз. Большинство таких предметов гардероба длинные и свободного покроя, поэтому под них обязательно нужно надевать узкие джинсы. Если вам нравятся вещи большого размера, выберите модели с запахом и затягивайте поясом вокруг талии – это не только практично, но и очень красиво и стильно.

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Шелк и кружево

Кроме брутальных стилей и цветов, в тренде одежда из материалов, которые идеально подчеркнут женственность. Это кружево или шелк, но лучше всего, чтобы было одновременно и то, и другое. Например, шелковый топ с кружевной отделкой может скрываться под толстым вязаным свитером или кардиганом – это самая модная одежда в этом сезоне. Чаще всего встречаются топы из шелка в черном цвете, но если хочется чего-нибудь особенного, можно выбрать телесный, хаки или бордовый. В качестве низа идеально подойдут потертые джинсы.

Цвет металлик

Металлические оттенки находились в тренде в течение всего 2021 года. Модницы использовали этот цвет в своих нарядах весной и летом, и, к счастью, им не придется отказываться от него и в зимних коллекциях. Модным и стильным можно сделать любой комплект, независимо от того, какая вещь будет иметь металлический оттенок – куртка, зимние ботинки или аксессуары.