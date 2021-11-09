Минус 10 лет. Александр Васильев назвал прическу, которая омолодит любую женщину

Правильная прическа может сильно изменить внешний вид человека, скрыть некоторые недостатки, а также позволит выглядеть моложе и привлекательнее. Для этого важно найти хорошего парикмахера и понять, какая именно прическа вам подойдет. От этого будет зависеть не только внешний вид, но и восприятие вас окружающими.

Прическа от Александра Васильева

Недавно историк моды Александр Васильев рассказал женщинам об универсальной прическе. Делать ее легко, она очень удобная, к тому же делает женщину молодой и игривой.

Такие прически вошли в моду в 50-60-х годах прошлого века. При этом одной из первых поклонниц такой прически стала Брижит Бардо. После нее небрежным конским хвостом с выпущенными прядями и платком не одна женщина покоряла мужчин.

Смотрится прическа интересно, при этом сделать ее может любая женщина. Для этого даже не обязательно быть парикмахером. Главное в прическе – небрежность. Не нужно прилизывать волосы, прическа не должна быть гладкой. Вся прелесть прически в максимальной натуральности и сохранении естественного объема.

Резинку для хвоста можно подобрать по своему усмотрению, вариантов сегодня огромное множество. Забрать волосы можно не только резинкой, но и шелковым платочком, любой тканью или красивой заколкой – зависит от выбранного стиля и личного предпочтения.

Правильная прическа и максимально естественно уложенные волосы позволят выглядеть моложе на несколько лет, а выпущенные у лица пряди сделают образ милым и интересным.