В Белоруссии попросил политического убежища один из участников штурма Капитолия

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09.11.2021, 1:36, Новости дня
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В Белоруссии попросил политического убежища Эван Ньюман – один из участников штурма Капитолия в США 6 января, информирует телеканал «Беларусь 1».

В США его обвиняют по шести делам, но сам он считает себя невиновным, информирует RT в своем телеграм-канале.

«Когда я был у Капитолия, никто не входил через окна. Там были сотни людей, и после того, как мужчина разбил окно и пригласил нас, сказал нам войти, никто этого не сделал. И правительство так с 1990-х создает эти ситуации, потом называя это террористическим событием», – рассказал Ньюман.

После штурма Капитолия его поместили в список разыскиваемых преступников. Адвокат посоветовал ему уехать в Европу. Ньюман сменил несколько стран, четыре месяца прожил на Украине, где понял, что за ним следят. 15 августа его задержали белорусские пограничники во время незаконного перехода границы через болота.

В начале января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС.



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