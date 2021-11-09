Россия возобновила чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Со вторника возобновляются чартерные рейсы из РФ на курорты Египта – в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщают информационные агентства.

Представители туротрасли сообщили, что минимальная стоимость недельных чартерных туров составляет от 15–26 тыс. рублей. Первые клиенты «Интуриста» по чартерной цене отправятся в Шарм-эш-Шейх из Москвы самолетом Egypt air, а также из Санкт-Петербурга в Хургаду рейсом Azur air. В компании при этом отметили, что «рейс из Москвы регулярный, но туристы покупали тур по чартерной цене». «У нас жесткие блоки на этих рейсах», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Кроме того, РФ с 9 ноября возобновила прерванное из-за коронавируса регулярное авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом. Также снимаются ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. Увеличивается число рейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией, Францией.

Авиарейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх возобновили с 9 августа. В начале июля президент РФ Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта. 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.