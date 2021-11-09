 

WP – в эмоциональном посте в Facebook Моравецкий призвал защитить польскую границу от мигрантов

09.11.2021, 1:20, Новости дня
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Граница польского государства — это не просто линия на карте: за неё проливалась кровь поколений поляков, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Глава польского правительства призвал всех политиков и граждан вне зависимости от политических предпочтений защищать границу от мигрантов, наступающих с белорусской территории, пишет Wirtualna Polska.


Reuters

Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опубликовал эмоциональный пост на своём официальном аккаунте в Facebook, в котором прокомментировал провокацию на польско-белорусской границе. Он также призвал к совместной борьбе за безопасность границ, вне зависимости от различия в политических взглядах, пишет Wirtualna Polska. 

«Граница польского государства — это не просто линия на карте. За неё проливалась кровь поколения поляков. Эта граница священна. Перед лицом угрозы защита границы должна быть чем-то абсолютно естественным и основываться на консенсусе всех политических сил», — написал глава правительства в своём выступлении.

В понедельник утром пресс-секретарь министра — координатора польских спецслужб Станислав Жарин сообщил, что большая группа мигрантов, находящихся на территории Белоруссии, направляется к польской границе. Эту информацию он опубликовал в Twitter. Она сопровождалась видео, на котором показывается, как колонна из нескольких сотен человек с багажом следует в направлении польской границы. В последующих постах он рассказал, что это в большинстве своём молодые люди, которые передвигаются под контролем вооруженных белорусов. 

В связи с событиями на польско-белорусской границе премьер-министр Моравецкий созвал в срочном порядке совещание антикризисного штаба, в котором примут участие вице-премьер страны Ярослав Качиньский, глава Министерства внутренних дел и администрации Мариуш Каминский, глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак и представители соответствующих служб.

Заместитель главы МИД Пётр Вавжик, в свою очередь, уверен, что Белоруссия горит желанием устроить провокацию с жертвами. «По сообщениям СМИ, в Кузнице-Белостоцкой готовится крупная провокация, похоже, что будет попытка силового пересечения границы», — предупредил Вавжик сегодня утром в эфире Polskie Radio. 

Комментарии читателей на сайте wp.pl: 

Cóż, to przelewaj pan: Именно поэтому у нас и были союзники, чтобы Лукашенко или кто-то другой хорошо подумал, прежде чем начинать провокацию. Но теперь, благодаря ПИС, у нас долги, штрафы, но нет союзников. Идите вместе с Качиньским и проливайте кровь.

Madzia: Избиратели ПИС, взять оружие в руки! Пожалуйста, покажите, как сильно вы любите свою страну.

Edek: Я не умру за ПИС. Никак нет!

Ert: Пусть штурмуют! Я надеюсь, что и Лукашенко с Путиным тоже войдут. 

sylwia: Если это эмоциональный пост, то я, видимо, бездушная. 

zbigg: Это граница Польши и ЕС. Ведь в Польше есть войска НАТО для защиты ЕС?

ciekawy: Премьер, а не проще ли вообще убрать границу с Белоруссией? В конце концов, вы восемь лет стремились стать очередной губернией Путина?



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